«هارلي» يعرض محمد رمضان للخطر بسبب مشهد أكشن

شهدت مراحل تصوير فيلم «هارلي» مشهدا من أصعب المشاهد التي تمّ تصويرها في الفيلم، والذي من المقرر طرحه في دور العرض المختلفة خلال عيد الفطر المبارك 2023.

فيلم هارلي في دور العرض بعيد الفطر المبارك 2023

وعرض رمضان، نفسه للخطر بسبب مشهد الأكشن في فيلم هارلي، حتى يصل للجمهور بمصداقية، إذ صوّر مشهد القفز بموتوسيكل من أعلى كوبري قصر النيل بنفسه، رافضًا الإستعانة بـ«دوبلير»؛ لتقديم المشهد، وأصر على تنفيذ المشهد بنفسه.

وحاولت الجهة المنتجة لفيلم رويال صن ومنتجها سامر المحضر الحديث مع محمد رمضان مرارًا وتكرارًا الاستعانة بدوبلير للمشهد قبل تنفيذه إلا أنّ رمضان أصر على أن يخاطر بنفسه في هذا المشهد الصعب.

محمد رمضان يعلق على المشهد

وعن هذا المشهد، علق رمضان عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «الحمد لله الحافظ، صورنا واحد من أصعب مشاهد فيلم هارلي من أعلى كوبري قصر النيل بإذن الله عيد الفطر ميعادنا والسينما مكاننا».

على جانب آخر، قال المنتج المنفذ محمود الشيخ في تصريحات صحفية، إنّ فيلم «هارلي» تحدد طرحه في دور العرض خلال عيد الفطر المبارك 2023، ولا صحة لتأجيل عرضه لعيد الأضحى.

فيلم «هارلي» يخوض بطولته محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، وهو من إخراج محمد سمير.