موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الأربعاء 29-3-2023، يتطلع المواطنين بالمحافظة إلى معرفته، بشكل دائم، من أجل الامتناع عن تناول الطعام والشراب، بوقت مناسب، وذالك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، وإمساكية سابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية الأربعاء 29-3-2023

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الأربعاء 29-3-2023، ترصده «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وذالك وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، أن أذان الفجر في مدينة طنطا يكون في تمام الساعة 4:21 صباحا، والإمساك 4:01 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الغربية

وجاء عدد ساعات الصوم في محافظة الغربية، سابع أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و 12 دقيقة، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:21 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:13 مساء، وصلاة العشاء 7:32 مساء، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية والحسابات الفلكية، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.