كلب ضال يعقر سيدة أثناء سيرها بأحد شوارع قرية في الغربية

تعرضت إحدى السيدات في قرية الجعفرية، بمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، إلى عقر من كلب ضال، وذلك أثناء سيرها في أحد الشوارع، إذ هاجمها الكلب بشكل مفاجئء، وتم نقلها إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي المصل المضاد لعقر الكلاب.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى السنطة المركزي، السيدة «إسلام.ا.ا»، 35 عاما، مصابة بعد أن عقرها كلب مسعور بقرية الجعفرية، إحدى قرى مركز السنطة، وتم التعامل معها وإعطائها المصل المضاد لعقر الكلاب لها، وحالتها الصحية مستقرة.

هارب من أحد الملاهي

وقال ابراهيم عامر، أحد أهالى القرية، إن الكلب الضال هارب من أحد الملاهي، وكان صاحبه يربطه على أحد الأبواب الخاصة بها، من أجل الحراسة، وأنه لم يتمكن أحد من أهل القرية الامساك بالكلب، وأن السيدة «إسلام. ا»، أثناء سيرها في شوارع القرية تعرضت إلى العقر من الكلب، ولاذ بالهرب.

سرعة التعامل مع الكلب

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ الطب البيطري بمركز السنطة، من أجل التعامل مع الكلب الضال وسرعة ضبطه، وذلك خوفا من تعرض أشخاص آخرين إلى العقر، وخاصة الأطفال، موضحا أن عدم ضبط الكلب والتعامل معه، يعرض حياة المواطنين داخل القرية إلى الخطر.