مواعید القطارات المتجهة من القاھرة إلى المحافظات اليوم الأربعاء 29-3-2023

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات اليوم الأربعاء 29-3-2023، المتجهة من القاهرة إلى باقي محافظات الجمهورية على مدار اليوم، ضمن مواعيد حركة القطارات خلال شهر رمضان، للتيسير علي المسافرين ومستقلي قطارات السكة الحديد.

تعديل مواعيد قطارات الصعيد

وتكون جميع مواعيد القطارات ثابتة وفقا لما هو معلن في خطة مواعيد القطارات خلال شهر رمضان ويجري التعديل فقط في خط الصعيد بسبب إدراج قطار تالجو القاهرة أسوان على الخط.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهو القراء تستعرض «الوطن» تعديل مواعيد قطارات خط الصعيد والدلتا «قبلي وبحري» بجميع أنواعها على النحو التالي:

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس

- قطار 921 VIP «القاهرة - الإسكندرية»، قيام الساعة 19:00، بدلا من الساعة 17:00، ويصل للإسكندرية الساعة 21:40.

- قطار التالجو القاهرة- إسكندرية، قيام الساعة 8.00 صباحًا ويصل للإسكندرية الساعة 10.30 صباحًا.

- قطار 906 VIP الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 7:30.

- قطار التالجو الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 14.00 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصرا.

- قطار 905، قيام من القاهرة الساعة 9.00 صباحا ويصل الإسكندرية 11.30.

- قطار 916 قيام من الاسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

- قطار 3023 درجة ثالثة مكيف، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 17:00 وصول الساعة 19:55.

- قطار 3024 درجة ثالثة مكيف، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 10:00 ووصول الساعة 12:40.

- قطار 928 VIP، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 15:00.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:45.

- قطار 8 روسي تهوية، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:10.

مواعيد قطارات التالجو القاهرة أسوان

قطار التالجو 2030 القاهرة أسوان، قيام الساعة 7 مساءًا، ووصول 6:40 صباح اليوم التالي.

قطار التالجو 2031 أسوان القاهرة قيام 7 مساءًا ووصول 6:50 صباح اليوم التالي.

قطارات الصعيد بعد تعديل مواعيدها

وعن أرقام القطارات التي جري تعديل مواعيدها غدًا على خط الصعيد فهي:

قطار رقم 1014، وقطار رقم 872، وقطار رقم 164، وقطار رقم 188، وقطار رقم 988، وقطار رقم 152، وقطار رقم 145، وقطار رقم 196، وقطار رقم 750، وقطار رقم 972، وقطار رقم 90، وقطار رقم 1008، وقطار رقم 996 وقطار رقم 82 وقطار رقم 732 وقطار رقم 1012، وقطار رقم 752، وتعديل مواعيد قطار رقم 744 وقطار رقم 88 وقطار رقم 1.

وجرى تعديل مواعيد 20 قطارًا على خط الصعيد، بسبب تشغيل قطارات التالجو على خط القاهرة - أسوان، يوميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، في إطار التطوير والتحديث وتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب.