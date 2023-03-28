تعديل مواعيد 20 قطارا على خط «القاهرة - أسوان».. اعرف جدول التغييرات

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن تعديل مواعيد 20 قطارًا على خط الصعيد، لافتة إلى إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية 1.957 تريليون جنيه منها 225 مليار جنيه للسكك الحديدية، بجانب تحويل نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لرفع مستويات السلامة.

سبب تعديل مواعيد 20 قطارا على خط الصعيد

وفسرت هيئة السكك الحديدية، سبب تعديل مواعيد 20 قطارًا على خط الصعيد، موضحة أنه تقرر تشغيل قطارات التالجو على خط «القاهرة - أسوان»، يومياً اعتباراً من غد الأربعاء، في إطار التطوير والتحديث وتقديم افضل خدمة لجمهور الركاب ليكون ذلك القطار الرابع الذى يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية.

أرقام القطارات المقرر تعديل مواعيدها على خط الصعيد

وعن أرقام القطارات التي يتمّ تعديل مواعيدها غداً على خط الصعيد فهي قطار رقم 1014، وقطار رقم 872، وقطار رقم 164، وقطار رقم 188، وقطار رقم 988، وقطار رقم 152، وقطار رقم 145، وقطار رقم 196، وقطار رقم 750، وقطار رقم 972، وقطار رقم 90، وقطار رقم 1008، وقطار رقم 996 وقطار رقم 82 وقطار رقم 732 وقطار رقم 1012، وقطار رقم 752، وتعديل مواعيد قطار رقم 744 وقطار رقم 88 وقطار رقم 1.

جدول مواعيد 20 قطار على خط الصعيد

وأشارت هيئة السكك الحديدية، في تقرير لها، إلى أنَّها لا تدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب، مؤكّدة أنَّه يجرى حالياً تطوير مختلف الخطوط سواء نظم الإشارات أو إضافة نوعيات جديدة من القطارات.