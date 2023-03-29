ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك ليبدأ صيام اليوم بالشهر الكريم لذا يحظي معرفة موعد الأذان بمختلف المحافظات أهمية كبيرة لدى المواطنين.

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأربعاء 29-3-2023

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأربعاء 29-3-2023 يختلف من محافظة لأخرى ومدينة لأخرى بفارق دقائق، وفقًا لخطوط الطول والعرض، خاصة بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، وفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك المعلنة عن هيئة المساحة المصرية قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام.

موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم

تنشر «الوطن» موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأربعاء 28-3-2023، وفقًا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية لكل مدينة على حده بناء على توقيتها الخاص :

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بسوهاج: 4:37 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالإسكندرية: 4:33 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالبحر الأحمر: 4:17 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالجيزة: 4:34 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالسويس: 4:18 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالقاهرة: 4:24 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالفيوم: 4:25 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بدمياط: 4:22 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالدقهلية: 4:22 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء ببورسعيد: 4:41 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالمنوفية: 4:28 صباحًا.

موعد رفه أذان الفجر الأربعاء بكفر الشيخ: 4:32 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بأسوان: 4:31 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالشرقية: 4:20 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بقنا: 4:6 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالمنيا: 4:28 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالبحيرة:4:26 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالقليوبية: 4:24 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الأربعاء بالغربية: 4:24 صباحًا.