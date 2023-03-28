مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 6.. خناقة عنبة وسماح

بدأ مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6، بغضب «سامح» مما حدث لهاتفه وترك المنزل بانفعال شديد في محاولة من سميحة لعودته ولكنها تفشل.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6، شهد خروج سماح من باب القسم ولم تجد علي، تترجل ببطء وقهر إلى المكان المتفق عليه وقوفه بالموتوسيكل ولم تجده، تنظر للشارع بخوف وحيرة ثم تلطم خديها وتتساءل عن على والحقائب.

ثم تقابل سماح بويكا تتشاجر معه لتركه ويعتذر لها بعد أن قدم لها الحلوى.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة اخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا، التي تجسد دور سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.