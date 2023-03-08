إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق بسبب «التزويغ»

كلّف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات طوخ وشبين القناطر والخانكة.

وأوضح بيان من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه جرى متابعة مراكز شباب منشية مشتهر والأحراز وكفر طحوريا وكفر الصهبي والشيخة سالمة وعرب الصوالحة وعرب العليقات البحرية، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

مراكز شباب مفتوحة بدون عمال

وشملت المتابعة مركز شباب المنزلة التابع لإدارة شباب طوخ، والذي تبين أنه مفتوح بدون عاملين، ومركز شباب ميت كنانة، حيث تبين غياب بعض العاملين به، أما مركز شباب القلزم فكان مغلقا في أوقات العمل الرسمية.

مركز التخاطب في شباب الأحراز

كما تابعت اللجنة سير العمل بمركز التخاطب بمركز شباب الأحراز والحضانة الكائنة بمركز شباب منشيه مشتهر.

وأوصت اللجنة بالالتزام بإصلاح الشبك المتهالك للملعب، وخزان المياة بعرب العليقات البحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تكهين الأصناف غير المستخدمة، ووجه «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.