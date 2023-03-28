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محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح المحلي

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:10 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح بالغربية

اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح بالغربية

 ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتنشيط توريد القمح المحلي موسم 2023 وذلك لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة والسادة أعضاء اللجنة.

المساحات المزروعة 

وخلال اجتماعه ناقش المحافظ مع كيل وزارة الزراعة بيان المساحات المنزرعة بالقمح بالمحافظة وتحديد أصحاب ومساحات الحيازات المفتتة إلى جانب تحديد الحقول المنزرعة بالأقماح المخصصة للتقاوي ومساحتها وكمياتها، كما ناقش رحمي موقف المواقع التخزينية بالمحافظة وما توصلت إليه لجان المعاينة لتلافي كافة السلبيات التي تم رصدها وتبليغها لجهات الولاية.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع (آليات التوريد، التسويق، شروط أماكن التخزين، الدورة المستندية لتداول الأقماح المحلية، الدورة الخاصة باستلام الأقماح ونقله داخل المحافظة وخارجها، مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة، ذلك إلى جانب إجراءات الصرف)

مواقع التخزين 

واستكمل رحمي اجتماعه بمناقشة ملاحظات الحماية المدنية فيما يخص المواقع التخزينية بالمحافظة، مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام، كما ووجه مديرية الزراعة بتكثيف حملات التوعية للفلاح لإبلاغه بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها وذلك خلال الوحدات الزراعية.

يذكر أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح في 22 موقع تخزيني (ما بين 7 صوامع، 6 شون أسمنتية، 4 هناجر و5 شون ترابية) وذلك طبقاً للمواصفات وللضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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