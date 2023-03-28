غرفة صناعة الدواجن: 20 جنيها نسبة تراجع الأسعار خلال 5 أيام في الجيزة

أعلنت غرفة صناعة الدواجن بمحافظة الجيزة، انخفاض أسعار الدواجن ما يقرب من 20 جنيها خلال الخمس أيام الماضية، حيث أصبح كيلو الفراخ بـ62 جنيها بعد ما كانت بـ82 جنيها، مؤكدة أن أنخفاض أسعار الفراخ خلال الفترة الحالية يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وأيضا تواجد الفراخ البرازيلي في السوق.

تراجع سعر الدواجن 20 جنيها

أكد سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بمحافظة الجيزة، أن أسعار الدواجن، عبر «تليفزيون الوطن» أن القوة الشرائية انخفضت خلال الفترة الحالية، والأسواق استجابت لضخ مزيد من المعروض في الأيام الماضية عقب توفير 100 ألف طن دواجن برازيلي، ما ساهم في تراجع الأسعار أيضا، مؤكدا أن وفرة المعروض يسهم في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

لا يوجد أزمة في أسعار الدواجن في الوقت الحالي

وأوضح أنه جرى الإفراج عن جميع كميات الأعلاف المطلوبة لجميع مزارع الدواجن وتم القضاء علي تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة في أسعار الدواجن في الوقت الحالي، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قبل حدوث أزمة الدواجن أصدر قرار بتنظيم لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن في مصر وكلف وزير الزراعة برئاسة هذه اللجنة وان تنعقد أسبوعيا لمناقشة التطورات.