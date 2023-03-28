مجالس الإقراء بالمساجد الكبرى تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان

عقدت وزارة الأوقاف، مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية خلال شهر رمضان بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

وجاءت مجالس الإقراء على النحو التالي:

مجالس الإقراء في مادة التفسير وعلومه

عقد مجلس الإقراء بمسجد ناصر بدمنهور مديرية أوقاف البحيرة، ومسجد الكبير بالعدلية مديرية أوقاف الشرقية، ومسجد الجامع بالشروق مديرية أوقاف القاهرة، ومسجد الشهيدين، ومسجد سيدي خميس بشبين الكوم مديرية أوقاف المنوفية، ومسجد العتيق بسوهاج، ومسجد سيدي عمر مديرية أوقاف قنا.

مجالس الإقراء في مادة الحديث وعلومه

عقد مجلس الإقراء بمسجد العمري مديرية أوقاف القليوبية، ومسجد رياض الجنة الكبير، ومسجد الرحمة برأس البر مديرية أوقاف دمياط، ومسجد أسمنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، ومسجد المركز الإسلامي بترسا، ومسجد الفتح مديرية أوقاف الفيوم، ومسجد التأبين مديرية أوقاف البحيرة، ومسجد أبو العزايم بالرزيقات مديرية أوقاف الأقصر، ومسجد أبو الحسن الشاذلي مديرية أوقاف قنا، ومسجد التقوى مديرية أوقاف أسيوط، ومسجد أبو المكارم بشبين الكوم مديرية أوقاف المنوفية، ومسجد الإمام الشافعي بالقاهرة.

مجالس الإقراء في مادة السيرة النبوية

عقد مجلس الإقراء بمسجد الشريف مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومسجد الرحمة بالعبور مديرية أوقاف القليوبية.

مجالس الإقراء في مادة الفقه وأصوله

عقد مجلس الإقراء بمسجد الوسطاني بكوم حمادة مديرية أوقاف البحيرة، ومسجد الملكيين، ومسجد هاشم ببندر إسنا، ومسجد عبدالمنعم رياض بأصفون، ومسجد النور بمدينة طيبة الجديدة مديرية أوقاف الأقصر، ومسجد عبدالمجيد قادوس بالمحلة الكبرى، ومسجد الفتاح العليم بطنطا، ومسجد السيد أحمد البدوي بطنطا مديرية أوقاف الغربية، ومسجد الكبير بمطاي مديرية أوقاف المنيا، ومسجد الحاج عبد العال مديرية أوقاف سوهاج، ومسجد الكبير بالعدلية مديرية أوقاف أسيوط، ومسجد أبو عجيزة مديرية أوقاف بني سويف.