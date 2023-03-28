يحرص متابعو الأعمال الفنية حاليا على معرفة موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC، إذ يعاد عرضه على القناة مرتين فضلا عن العرض الأول للمسلسل الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي بعد قدومه إلى مصر.

قنوات عرض مسلسل الإمام الشافعي

ويختلف موعد عرض مسلسل رسالة الإمام عبر 3 قنوات، يعاد العمل أكثر من مرة خلال اليوم على النحو التالي:

1- موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم في 10.45 مساءً

2- موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC في الساعة 6.30 مساء يوميا وطوال شهر رمضان.

3- موعد عرض مسلسل رسالة الإمام شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا

موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC

يعرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC ثلاث مرات يوميا؛ في الساعة 6.30 مساء، في حين سيكون موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC للمرة الأولى في الساعة 6.15 صباحا، وإعادة ثانية في الـ11 صباحا.

تردد قناة DMC

وتيسيرا على المشاهدين لمعرفة موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، ننشر تردد القناة وفقاَ للصفحة الرسمية للقناة على موقع «فيس بوك» والتي جاءت كما يلي:

مسمى القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6..

- جودة القناةHD.

- ساعات البث 24 ساعة

مسلسل رسالة «الإمام الشافعي»:

ومسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، ويشاركه نخبة من نجوم الفن، بينهم أروى جودة، جمال عبدالناصر، حمزة العيلي، سماح السعيد، نضال الشافعي، وليد فواز، سيناريو وإشراف على الكتابة: محمد هشام عبيه، وإنتاج : سعدي جوهر، وإخراج الليث حجو.