وسائل إعلام: العثور على حطام طائرة مسيرة قرب موسكو

أفادت قناة «سكاي نيوز» عربية، نقلا عن وسائل إعلام روسية، بأنه تم العثور على حطام طائرة من دون طيار بالقرب من خطوط السكك الحديدية في موسكو الجديدة.

السلطات الروسية تجري التحقيق في تفاصيل الواقعة

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الأجهزة المختصة في روسيا تجري التحقيق في تفاصيل الواقعة، فيما أعلنت السلطات الروسية، في أواخر فبراير الماضي، تحطم طائرة مسيرة في قرية بمنطقة موسكو، غير بعيد عن محطة لضغط الغاز.

بدوره، قال الحاكم أندري فوروبيوف، إنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية، مضيفا، عبر تطبيق «تليجرام»، أن الطائرة المسيرة تحطمت قرب قرية «غوباستوفو» على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب شرق موسكو.

يشار إلى أن روسيا شهدت، في الآونة الأخيرة، حوادث عدة متعلقة بطائرات مسيرة، وكانت في بعض الأحيان بعيدة جدا عن الجبهة في أوكرانيا.