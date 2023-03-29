ما هي اللجنة المختصة بمراجعة نصوص المسلسلات الدينية في الأزهر؟

«مراجع من الأزهر الشريف»، ظهرت هذه الجملة على تتر مسلسل رسالة الإمام، لذلك يتسائل البعض عن ما هي اللجنة المختصة في الأزهر لمراجعة نصوص المسلسلات الدينية ودورها؟ بعد ظهور مسلسل الإمام.

وترصد «الوطن» في السطور القادمة، تعريف باللجنة والجهة المختصة لمراجعة الأعمال الدينية في الأزهر الشريف، وفقا لتصريح الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وأكد عياد، أنه في إطار الدور المهم للمجمع، فيما يتعلق بالمراجعة العلمية للإصدارات الدينية المكتوبة والمسموعة والمرئية، سواء ما يتم إنتاجها داخل مصر أو الواردة من الخارج، فإن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالمجمع، استقبلت الكثير من هذه الإصدارات لمراجعتها وفحصها، وكتابة تقارير علمية بشأنها بما يضمن الحفاظ على عقول الناس من أي أفكار غير صحيحة يمكنها أن تنال من عقولهم.

تدقيق ومراجعة الإصدارات الدينية

وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في تصريحات سابقة له، أنه حول الدور مهم حول تدقيق ومراجعة الإصدارات الدينية للوقوف على مدى موافقتها لصحيح الدين، وخلوها من كل فكر منحرف يخالف سماحة الإسلام، أنه على مستوى لجنة مراجعة المصحف الشريف، التي تتبع هذه الإدارة، وتضم نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر، ومعاهد القراءات.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة تفحص وتراجع الكتب والأعمال الدينية التي تحتاج إلى تصريح من الأزهر الشريف، سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية، حيث تستعين الإدارة بأساتذة جامعة الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الإدارة تعطي تصاريح للكتب والأعمال الدينية المتنوعة سواء للخروج أو الدخول، حيث تم إنجاز قوائم الصادر والوارد للمصنفات الدينية.