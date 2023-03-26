موعد حجز الوحدات السكنية بمشروع «دار مصر» 2023

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيبدأ حجز 512 وحدة سكنية بمشروع دار مصر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة هي «15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة» يوم الثلاثاء المقبل 28 من شهر مارس الجاري 2023 بدء من من الساعة 10 صباحا.

خطوات ‎حجز الوحدات السكنية بمشروع «دار مصر» 2023

واشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى انه يجب علي الحاجزان يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان «www.hdb-reservation.com، بكلمة المرور والرقم القومي، ويضغط على أيقونة «أرغب فى التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي «المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة»، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

خطوات لسداد الوحدة السكنية بمشروع «دار مصر» 2023

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى آلية سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع «دار مصر» 2023 كالتالي:

- استكمال سداد 20 % من قيمة الوحدة السكنية بالإضافة إلى «1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- ويتم سداد 70 % «باقى ثمن الوحدة» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل».

- ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

- ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.