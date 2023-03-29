مواعید مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

يتطلع الجمهور إلى معرفة مواعيد مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023، وترصد «الوطن» مواعيد مسلسل جميلة علي قناة الحياة في رمضان 2023، ومسلسل جميلة أحد مسلسلات رمضان المذاعة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

ويعرض مسلسل جميلة على قناة الحياة، ويأتي عرضه الأول في تمام الساعة 1:15 صباحا، والإعادة الساعة 7 صباحا.

ويعرض المسلسل على قناة أون في تمام الساعة 11:15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحا.

كما يعرض مسلسل جميلة على قناة أون دراما في تمام الساعة 9:15 مساء والإعادة 7:45 صباحا.

وقناة سي بي سي في يأتي عرض مسلسل جميلة في تمام 6:15 صباحا والإعادة 8:30 مساء.

أما سي بي سي دراما فيعرض في تمام الساعة 7:30 مساء.

كما يعرض المسلسل على شاشة القناة الأولى المصرية ومنصة واتش إت.

أبطال مسلسل جميلة

ومسلسل جميلة يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، فبخلاف ريهام حجاج يشارك كل من سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، عبير منير، صبري عبد المنعم، معتز عفيفي، ياسمين رحمي، ريم سامي، بتول الحداد، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة، ويغني التتر إبراهيم الحكمي.

وتدور أحداث مسلسل جميلة حول محامية ورئيسة النيابة الإدارية وبعد ذلك تنقلب حياتها بعد وفاة والدها وبعد ذلك تدخل في عدد كبير من الصراعات مع عائلتها.