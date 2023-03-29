مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج.. شيري تستمر في خطتها ضد زياد

يعرض مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، مساء اليوم وتستمر خلال الأحداث، تحركات جميلة لمعرفة الأسباب التي جعلت والدها يقرر من خلالها حرمان أسرتها من الميراث، وكتابة كل ممتلكاته باسمها، مع ظهور دوافع أولية تمهيدًا لكشف أسرار جديدة، منها خيانة والدتها مع شخص آخر، وممارسة شقيقها للعب القمار، وعمل شقيقتها توكيل عام بالتصرف في كل أمورها لزوجها المحامي.

مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، تستمر شيري والتي تقوم بدورها يسرا اللوزي، في تنفيذ خطتها بشأن الإيقاع بين جميلة وزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، من خلال استغلال مسألة عدم رغبة جميلة في الإنجاب وتجميد بويضاتها.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وضمن أحداث مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، يستمر المحامي شريف زوج شقيقة جميلة، ويقوم بدوره هشام إسماعيل، في البحث عن وسيلة جديدة لمنع ريهام حجاج من التحكم في ميراث والدها، وذلك بعد رفض والدتها طريقته برفع دعوى قضائية لمنعها من التصرف في الممتلكات بموجب العقود معها، وقالت إنها ترفض أن تقف ضد ابنتها في المحاكم.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة للمخرج سامح عبدالعزيز، تأليف أيمن سلامة، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، نبيل عيسى، أحمد الشامي.