مسلسل جميلة حلقة 6.. لعبة شيري تنقلب ضدها وهشام يتزوج صديقتها

كشف مسلسل جميلة الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، عن أزمة كبيرة قادمة بين شيري وهشام، ويجسد دورهما يسرا اللوزي وأحمد وفيق، في الوقت الذي تخطط فيه شيري لإفساد علاقة جميلة وزوجها زياد، من أجل تزويجها من هشام للاستيلاء على ممتلكاتها، بدأت نيرمين طليقة زياد وصديقة شيري، في عقد اتفاق جديد مع هشام والزواج منه عرفيًا.

مسلسل جميلة الحلقة 6 أزمة شيري وهشام

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 6، وفي الوقت الذي بدأت فيه شيري لعبتها، من خلال التقرب غلى زياد للوقيعة بينه وجميلة والتلميح بأن عدم رغبة الأخيرة في الإنجاب منه بسبب عدم حبها له، كانت صديقتها نيرمين قد استدعت هشام إلى منزلها، وطلبت الزواج العرفي منه، ووافق على الفور لحبه لها، واتفقا على أن تكون علاقتهما سرية، حتى تنفصل جميلة ويتزوجها ويضع يده على أموالها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وفي الوقت الذي ذهبت في شيري لمقابلة نيرمين، للحديث عن أساليبها في الوقيعة بين زياد وجميلة، وخلال حديثهما حاول هشام الاتصال بـ نيرمين هاتفيًا، إلا أنها ارتبكت وأغلقت هاتفها، وأخبرت شيري أن مدرس ابنها هو الذي يتواصل معها، إلا أن شيري أخبرتها أنها تشعر بكذبها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، سامح الصريطي، هاني عادل، أحمد وفيق، عبير صبري، يسرا اللوزي.