مسلسل جميلة الحلقة 6.. عبير صبري تطلب الزواج العرفي من أحمد وفيق

شهد مسلسل جميلة الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، اتفاق نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، وهشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، على الزواج عرفيًا، وأن يتعاونا سويًا للحصول على ممتلكات جميلة بعد تطليقها من زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وشمل الاتفاق على عدم معرفة أحد بشأن اتفاقهما حتى يتم الانتهاء من الأمر برمته.

مسلسل جميلة الحلقة 6

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 6، طلبت نيرمين من هشام الحضور إلى منزلها، وأخبرته أنها لم تعد تفكر في العودة لطليقها زياد، وأنها ستتزوجه سرًا، حتى تنتهي زوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي من خطتها بشأن التفريق بين زياد وجميلة، ويتزوج هشام من جميلة ويستولي على أموالها، وتكون نيرمين في حياته واستبعاد شيري من الصورة.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، حاولت شيري تنفيذ خطتها بشأن الوقيعة بين بين جميلة وزياد، وأخبرته أن الزوجة التي ترفض إنجاب طفل هي لا تحب زوجها من الأساس، وأنها لا تقصد بذلك جميلة لأن وضعها مختلفًا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، هاني عادل، سوسن بدر، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، نبيل عيسى.