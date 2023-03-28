مسلسل جميلة الحلقة 6.. يسرا ممنوعة من التصرف في ميراثها

شهد مسلسل جميلة الحلقة 6، اتفاق «شيري»، وتقوم بدورها يسرا اللوزي وزوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، عبر الهاتف على تدمير الحياة الزوجية لـ جميلة وزياد، إذ تحاول شيري الحديث مع زياد بطريقة غير مباشر وإيهامه بكره جميلة له ومنعها الحمل منه.

فيما يزور هشام، نرمين وتقوم بدورها عبير صبري في بيتها ويقرران اللعب على المكشوف، وتطلب منه الزواج سرًا بعد طلاقة لشيري صديقتها وزواجه بجميلة وتحكمه في ثروتها.

مسلسل جميلة الحلقة 6

خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 6، تسأل نرمين هشام بصفته طبيب جميلة عن البويضات المجمدة الخاصة بجميلة ويؤكد لها وجودها، تفكر نرمين في أمر ما دون أن تكشف عنه صراحة.

وخلال الأحداث تخبر نرمين طليقة زياد ما تخفية عنه جميلة وتؤكد له ان أكرم يلعب قمار وأن صديقته مي حامل، يبدو علي زياد الذهول بسبب اخفاء جميلة الأمر عنه.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

على مائدة الطعام يجتمع هشام وشيري وجميلة وزياد و يبدو عليه الشرود، تتفاجأ جميلة بمحضر يعلنها بقضية مرفوعه ضدها بعدم التصرف في ميراثها.

تعنف شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها ريهام حجاج، المحامي شريف زوج ابنتها، علي رفع القضية دون الرجوع لها دون توكيل منها ويؤكد لها تحايله على الأمر بتوكيل ملغي و لكن يؤكد لها سلامة توكيل آيه زوجته، تخبره شهيرة أنها في صف ابنتها جميلة مهما فعلت، وتؤكد لزياد عبر الهاتف الغاء القضية.

قضايا ومؤامرات ضد جميلة

يؤكد زياد لجميلة انهاء أمر القضية و تبادره بثقتها في موقفها القانوني، يخبر زياد جميلة بمعرفته بأمر أكرم ولعبة للقمار ويعاتبها على عدم اخباره، تعلم جميلة أن نرمين السبب في إخبار زياد بحقيقة أكرم وتعاتبه بعصبية، ويطلب منها أن تهدأ.

تحاول نرمين مراوغة شيري بمعرفة أمر أكرم، تخبر شيري نرمين بتفاصيل خطتها مع هشام ضد جميلة و زياد، يتصل هشام بنرمين أثناء تواجده مع شيري وترتبك وتخبرها شيري أنها تشك بها.

من خلال ورق القضية تدرك جميلة استخدام شريف توكيل عام من آيه و تؤكد أنه يخفي أسرارًا، يخبر زياد جميلة بحمل مي من أكرم و تتفاجئ بالأمر.