مواعيد عرض الحلقة 7 مسلسل ضرب نار على ON

يبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد عرض الحلقة 7 مسلسل ضرب نار بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة السادسة، حيث رأى أحمد العوضي رأى ياسمين عبدالعزيز وهي تركب السيارة مع «زيدان»، الذي يؤدي دوره ماجد المصري، بعدما ظلت ياسمين عبد العزيز تتصل بأحمد العوضي، حتى يقف بجانبها بعد دخول اختها المستشفى، لكنه كان وقت تسليم ابن عمه للكفن، ولم يرد عليها.

مواعيد عرض الحلقة 7 مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض الحلقة 7 مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مواعيد عرض الحلقة 7 مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

قصة مسلسل ضرب نار

تقوم «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بتأجير مسكن لـ«جابر» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.