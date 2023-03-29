قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عصابة سرقة إطارات السيارات في العجوزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين، واقتيادهم الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزتهما 4 جنوط سيارات بإطاراتها مختلفة الأشكال، ومجموعة من الأدوات.

ارتكاب 4 وقائع سرقات

وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وقيامهما بارتكاب 4 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة العمرانية، والطالبية، والأهرام وتصريفهما متحصلات نشاطهما الإجرامي لدى عميلهما سيء النية - مقيم بالجيزة، وجرى ضبطه وكذا ضبط المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات في المادة 318 لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.