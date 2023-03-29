«القوى العاملة» تُعلن عن فتح باب التدريب الحرفي المجاني لشباب القاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم، عن فتح باب التقديم للتدريب المهني، لشباب القاهرة، على مِهن «الخياطة والتفصيل، صيانة الدش، المحمول، الأجهزة المنزلية، الطاقة الشمسية، التبريد والتكييف، الحاسب الآلي»، بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية سابقاً.

تكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن مطلوبة في سوق العمل

وقالت الوزارة إنها تلقت تقريراً من أحمد عزازي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية، أوضح خلاله توجيهات الوزير حسن شحاتة بالاستفادة من مركز تدريب الشرابية، وإمكاناته المتميزة، وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة 2022-2023، التي أطلقها الوزير، وتُنفذها المديريات عن طريق 75 مركزا للتدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي، حددت مديرية القاهرة رابط إلكتروني للشباب الراغب في الالتحاق بالتدريب، والاستفادة منها، لتأهيل نفسه لسوق العمل، وقالت إنه يُمكن التقديم على الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHiFcfyDJhKOISF3eZ0CEknXi4VVqu_dCwS-

JnYOg8mKZ0jQ/viewform ،أو تسليم الأوراق المطلوبة «صور من آخر مؤهل، بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة، ورقم الهاتف»، وذلك بمقر المديرية بشارع مهمشة بالشرابية، موضحة أن التقديم يبدأ من اليوم الموافق 29 -3-2023، ولمدة أسبوعين، وأن الدورة التدريبية تتراوح مدتها بين شهر إلى شهرين، بحسب نوع المِهنة، ويحصل المُتدرب على شهادة مُعتمدة من وزارة القوى العاملة تُفيد حصوله عليها.

التدريب على كيفية التعامل مع سوق العمل

ودعت المديرية شباب القاهرة إلى التقديم والاستفادة من هذه الخدمة المجانية لمساعدة نفسه على التعامل مع سوق العمل.

يُذكر أن هذا المركز تأسس بالقرار رقم 190 بتاريخ 19-7-1983، في حي الشرابية بـ 9 ش مهمشة على مساحة 355 متر مربع، والانتهاء من تجهيزه عام 1990، وجرى افتتاحه رسمياً يوم 2-9-1992، وبدأت العمليات التدريبية فيه يوم 25-9-1992، وشهد عملية تجديد خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وأُطلق عليه اسم مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة للتدريب المهني عام 2020، كما أن سعته التدريبية عبارة عن 9 أقسام، كل قسم يستوعب 15 متدرب، ويُنفذ 3 دورات تدريبية كل عام يستفيد منها ما يقرب من 405 متدرباً، ويضم أقساما مختلفة، كل قسم يحتوى على أدوات تدريبية تخص مهنة من المهن التي يحتاجها سوق العمل.