 مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة بطولة طارق لطفي فى رمضان  

حالة من القلق سيطرات على زوجة ووالدة «رؤوف»، بعد اختفائه بشكل مفاجي، واتخاذ قرار خطير على حياتة المهنية وهو تقديم استقالتة من عمله، مما جعل والدته هناء الشوربجي تشعر بالمسؤولية لأنها ضغطت عليه حتى يترك منزلها ويعود إلى منزل الزوجية وينهي خلافاته مع زوجته «شيرين»، ما جعله يتخذ قرار الاستقالة والاختفاء.

وعلى الجانب الآخر نجد «شيرين» تلجأ لوالدها لمساعدتها في البحث عن زوجها رؤوف، وتتشاجر مع والدها لاعتقادها أنّه دائما يقف في صف زوجها ولا يساندها في أي مشكلة تحدث بينهما.

موعد عرض الحلقة السابعة من مذكرات زوج

- العرض الأول لحلقة اليوم من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني من مسلسل مذكرات زوج الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

- شبكة قنوات cbc .

- تردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ :5/6.

- القمر الصناعي : نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج هو مسلسل دراما اجتماعية لجميع افراد الاسرة، مكون من 15 حلقة، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي.