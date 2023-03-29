مسلسل مذكرات زوج الحلقة 6 لطارق لطفي.. «روؤف» يعود لحياة ما قبل الزواج

أحداث شيّقة تتضمنها مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، إذ يتعرض لمعالجة المشكلات الزوجية في منتصف العمر، وشهدت الحلقة السادسة من المسلسل أحداثا جديدة، أبرزها محاولة «شيرين» الوصول إلى «رؤوف» بعد اختفائه، وظهور «مها» في حياته وهي ابنه خالته، التي كانت تربطه بها علاقة حب سابقة.

وضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، يواصل «رؤوف» تسجيل مذاكراته التي يرسلها للدكتور «طه عياد» خبير اللايف كوتشيج، بعدما قرر أن يستعيد ذاته ويعيش حياة ما قبل الزواج بعد تعرضه للاكتئاب الشديد جراء المشكلات الزوجية.

خلافات عائلية بين شيرين وأطفالها

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، مواجهة «شيرين» لخلافات أطفالها الصغار، بينما تواجه والدة «رؤوف» مشكلة مع ابنها الأصغر الذي يفكر أيضا في ترك عمله في البنك وفتح مشروع خاص.

رؤف يرسخ فكرة رفض الزواج لدي شقيقه الأصغر

ويلتقي «رؤوف» شقيقه الأصغر «سيف» ويخبره بأنّه قرر أن يترك المنزل ويختفي من حياة زوجته وأبنائه بعد أن اكتشف عدم جدوى تواجدهم معهم، قائلا: «وجودي مش فارق معاهم»، لذا يخبره بأنّه اتخذ القرار الصحيح بالابتعاد عنهم، وأنّه اكتشف أنّ وجوده معهم سبب اكتئابه.

أحداث مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.