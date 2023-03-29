موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الأربعاء

مسلسل مذكرات زوج أحد مسلسلات الدراما الاجتماعية الذي جذب أنظار الأسر المصرية، حيث يناقش المشكلات الأسرية المختلفة، من خلال شخصية «رؤوف» الذي يشعر بالملل بعد أكثر من 10 سنوات زواج، ويقرر تغيير حياته، ويبدأ بترك منزل الزوجية، ثم الاستقالة من العمل، ويبحث كثيرون عن موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الأربعاء.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الاربعاء

تعرض شبكة قنوات سي بي سي اليوم، الحلقة السابعة من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة السابعة اليوم الأربعاء من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة السابعة اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، والسيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إخراج تامر نادي.