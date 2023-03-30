استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس 30-3-2023 على جميع الأنحاء

يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس 30-3-2023 على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، وذلك بسبب تعرض البلاد لكتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا، يواجهها منخفض جوي موجود بالفعل في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مدار اليوم، وهي أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار نشاط للرياح، الذي تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، على جميع انحاء ومناطق الجمهورية، ويساعد نشاط الرياح الشعور بانخفاض درجات الحرارة، خلال ساعات الليل والنهار، كما تسود أجواء معتدلة نهارا على المناطق الساحلية في حين تظل الأجواء مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الخميس 30-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14