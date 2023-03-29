موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC.. أحداث مشوقة تجذب المتابعين

ينتظر عدد كبير من المشاهدين مواعيد إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، بطولة الفنان محمد رمضان، نظرًا للأحداث المشوقة بعد عرض الحلقات السابقة، واستطاع المسلسل خلال أول حلقاته من العمل، جذب عدد كبير من الجمهور.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

ونكشف في السطور التالية موعد إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له من السبت ليوم الجمعة، على أن تبدأ مواعيد الإعادة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، وتأتي الإعادة للمرة الأولى في الساعة الـ5 من صباح اليوم التالي، والإعادة الأخرى تأتي الساعة 9:45 صباحًا، وذلك بعد العرض الأول للمسلسل الساعة 10:15 مساءً.

كما أن تأتي إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا، بعد عرضة الأول في تمام الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، منة فضالي، ومنذر رياحنة، ومي كساب، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.