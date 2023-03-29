ضبط 1735 قضية مخالفات في مترو الأنفاق والقطارات

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي التابعة لوزارة الداخلية الحملات الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1735 قضية في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وجرى ضبط 13454 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، و160 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، إلى جانب 52 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).