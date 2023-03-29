انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس 30-3-2023.. واستمرار التقلبات الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض جديد في درجات الحرارة غدًا الخميس 30-3-2023، بنسب تتراوح بين 4 لـ6 درجات على شمال البلاد والسواحل الغربية للبلاد، حيث تتراوح الحرارة بين 18 لـ19 درجة خلال ساعات النهار على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وفي القاهرة الكبري تتراوح الحرارة بين 20 و21 درجة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة ومدن القناة وجنوب سيناء وصولا إلى شمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ درجات الحرارة غدا الخميس 30-3-2023 ستكون حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا على معظم الأنحاء، وتقل فرص ظهور أشعة الشمس، مع استمرار نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية، واستمرار سقوط أمطار خفيفة على السواحل.

بيان بدرجات الحرارة غدًا الخميس

- القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14