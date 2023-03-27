توزيع 300 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة ضمن «كتف في كتف» بالغربية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 300 كرتونة مواد غذائية على 1500 مواطن من غير القادرين بقرية الجابرية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

مشاركة 30 جمعية

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن التوزيع تم ضمن خطة «كتف في كتف»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

تخفيف الأعباء

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.