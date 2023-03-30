عرض المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة في المرج على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل شاب في المرج طعنا بالسكين بسبب خلافات سابقة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهم.

التحريات

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات سابقة تجددت يوم الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.