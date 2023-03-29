«تعليم القاهرة»: زيارات طلابية للمشروعات القومية والتنموية الكبرى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواصلة الزيارات الطلابية للمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به، ورؤية التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع والتعرف على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف مجالات التنمية.

زيارة عدد من المشروعات القومية والتنموية

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّ المديرية وضعت خطة وبرنامجاً متكاملاً لمواصلة الطلاب لزيارة عدد من المشروعات القومية والتنموية المختلفة لبث روح الولاء والانتماء لديهم.

وأكّد مدير تعليم القاهرة، أنَّ الهدف من هذه الزيارات تعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة وتعريف الطلاب بما تحققه القيادة السياسية من جهد للوصول لهذه المعدلات العالمية الكبرى ليتأكدوا ويشاهدوا بأنفسهم ما يتحقق من إنجازات، حتى لا يعبث أحد بعقول أبنائنا الطلاب أمل مصر ومستقبلها، ويشعروا بالفخر والاعتزاز والانتماء لوطنهم العزيز، في ظل الجمهورية الجديدة.