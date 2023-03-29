موعد صلاة عيد الفطر 2023 بجميع المحافظات والإجازة للقطاع العام والخاص

ينتظر عشرات الآلاف من الأهالي، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات، والتي يفصلنا عنها نحو 23 يومًا فقط تزيد أو تقل يومًا حسب رؤية الهلال، حيث يتوّج احتفال المواطنين بشهر الصيام بعيد الفطر والطقوس المرتبطة به من أداء الصلاة في المساجد، والألعاب والبالونات، فضلًا عن تناول الكعك والبسكويت وغيرها من الحلوى المرتبطة بعيد الفطر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا والذي من المقرر أن يكون يوم الجمعة 21 أبريل المُقبل، والذي سيكون أول أيام العيد وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد.

موعد عيد الفطر 2023 في مصر

ووفقًا للحسابات الفلكية فإنّ موعد عيد الفطر 2023 في مصر يأتي بعد مرور 29 يومًا من شهر رمضان، حيث أنّ صيام شهر رمضان سيكون 29 يومًا وليس 30 يومًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وفيما يخص موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات فإنّه يأتي كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2023 القاهرة تأتي في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الجيزة تأتي في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الإسكندرية تأتي في تمام الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الفيوم تأتي في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بني سويف تأتي في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 المنيا تأتي في تمام الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 أسيوط تأتي في تمام الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 قنا تأتي في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الوادي الجديد تأتي في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 سوهاج تأتي في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الأقصر تأتي في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 أسوان تأتي في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمر تأتي في تمام الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 القليوبية تأتي في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 المنوفية تأتي في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الدقهلية تأتي في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الغربية تأتي في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 كفر الشيخ تأتي في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 السويس تأتي في تمام الساعة 5:43 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الإسماعيلية تأتي في تمام الساعة 5:44 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بورسعيد تأتي في تمام الساعة 5:43 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الشرقية تأتي في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 دمياط تأتي في تمام الساعة 5:44 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 شمال سيناء تأتي في تمام الساعة 5:37 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 جنوب سيناء تأتي في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 مطروح تأتي في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحيرة تأتي في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي

وفيما يخص موعد إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي فإنّها تبدأ الجمعة الموافق 21 أبريل المُقبل على أن تستمر لمدة 4 أيام للعاملين في القطاع الحكومي، و3 أيام فقط للقطاع الخاص.