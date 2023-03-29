الليلة.. محيي إسماعيل ضيف منى عبدالوهاب في «أنا والقناع»

تستضيف اليوم الإعلامية منى عبدالوهاب الفنان محيي إسماعيل في برنامجها «أنا والقناع»، والذي يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

وبطريقته المعهودة المُلقب بـ قيصر السينما تأتي هذه الحلقة من برنامج «أنا والقناع» مليئة بخفة الظل، يتخللها الحديث عن بدايته بالفل ولقاءة بالفنان الكبير صلاح جاهين وعن الكُتب التي قام بتأليفها وكواليس وتفاصيل الأفلام والمسلسلات التي قدمها خلال مسيرته.

تفاصيل برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانة شيماء سيف، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

وتصدّر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.