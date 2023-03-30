التقديم على بطاقة التموين.. متاح في المكاتب ولا يوجد رابط إلكتروني

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التقديم على بطاقة التموين مستحق فقط للأسر الأولى بالرعاية، الذين شملهم القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بفتح إضافة المواليد لهم.

التقديم على بطاقة التموين

أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن التقديم على بطاقة التموين، يتم عن إرسال تعليمات إلى المكاتب والإدارات التموينية في المحافظات، بشأن قبولهم للطلبات المقدمة من بعض المواطنين بشأن استخراج بطاقات تموين جديدة لهم، وإدراجهم ضمن منظومة الدعم التمويني.

فئات مسموح لها خدمات بطاقة التموين

ونوهت المصادر، بأن المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، هي الجهة المعنية بتلقي طلبات المواطنين، لإضافة المواليد أو إصدار بطاقات تموين جديدة، من 5 فئات هي الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة، وأسر الشهداء».

مكاتب التموين

وكانت وزارة التموين، أكدت أنّ تقديم طلبات إضافة المواليد أو التقديم على بطاقة التموين يتم يدويا فقط من خلال المكتب التمويني التابع له الأسرة الراغبة في إضافة أبنائها على البطاقة، مع استمرار توقف الخدمتين إلكترونيا، سواء على بوابة مصر الرقمية أو على موقع دعم مصر.