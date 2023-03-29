عودة التيار الكهربائي لوسط العريش بعد انقطاع عدة ساعات

عاد منذ قليل التيار الكهربائي لمناطق وسط مدينة العريش، وذلك بعد انقطاع من الساعة التاسعة صباحًا.

وذكرت شركة الكهرباء في بيان لها أن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق للصيانة الدورية، وتأهيل بعض الأسلاك والكوابل الرئيسية والبوكسات في بعض المناطق.

التيار الكهربائي يعمل بشكل طبيعي

وأضاف بيان الشركة أن الانقطاع جزئي لعدة مناطق فقط، بينما تعمل الخدمة بشكل طبيعي في المناطق الأخرى بوسط المدينة من ناحية المجلس والرفاعي وشارع البحر والمستشفى والضاحية والمناطق الشرقية للمدينة.

تركيب الكوابل الأرضية

وتواصل أقسام الصيانة بشركة الكهرباء تركيب الكوابل الأرضية الكبيرة، وتغيير إمدادات الكهرباء من هوائية الى أرضية بشوارع المدينة الفرعية، والعمل على تغيير الأسلاك الهالكة، وعمل التجديدات اللازمة منعًا لتكرار الانقطاع حال تساقط الرياح أو هبوب الرياح.

ومن جهة أخرى واصلت شركة الكهرباء في مدينة الشيخ زويد أيصال إمدادات التيار الكهربائي للقرى الجنوبية بمناطق جنوب المدينة وجنوب رفح، والعمل على أصلاح الأسلاك الرئيسية في مناطق الغرا والشلاق غرب المدينة.

وتم تركيب كشافات إنارة جديدة على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، قبالة قرى قبر عمير والنخلات، والعبيدات والخروبة بالطريق السريع.