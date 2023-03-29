محافظ شمال سيناء: الأزهر منارة إسلامية تنويرية نفتخر بها

احتفلت المنطقة الأزهرية محافظة شمال سيناء، بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، بحضور اللواء المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة، والذي أكد أن الأزهر له دور كبير في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمح، وفي نشر اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم، وله بصمته الدينية والتعليمية الواضحة في غالبية دول العالم، الذين كانوا يأتون لينهلوا من غزارة العلوم الفقهية والدينية.

حضر الاحتفال محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والدينية، بهذا الدور الذي يقوم به الأزهر.

وأثنى المحافظ على العلاقة الوطيدة بين الأزهر والكنيسة، حيث نتج عن هذه العلاقة إنشاء بيت العائلة، والذي ساهم في توطيد العلاقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين، ليس في مصر وحدها بل في كل دول العالم، ونشر المفهوم الحقيقي للدين الإسلامي والمعاملات الإسلامية بينهما.

وأوضح المحافظ أن الأزهر الشريف له دور تربوي وتنويري كبير على مستوى العالم منذ انشائه، وساهم في تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد، فهو سند الفقراء والمساكين، ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي والإسلامي، وله دور في دعم أبناء شمال سيناء، والوقوف بجانهبهم سواء من خلال الدعم العيني والمعنوي، وكان مؤخرا في قرية الروضة.

واختتم المحافظ اللقاء بتوجيه التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدعمه الكامل لشمال سيناء في شتى القطاعات التنموية والدعوية، لافتا إلى أن الأزهر قلعة التنوير، محاربا بذلك الإفطار المتطرفة.