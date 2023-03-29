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موعد إعادة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة عبر قناة cbc

كتب:

مريم جاد
03:18 م | الأربعاء 29 مارس 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، ويتساءل البعض عن موعد إعادة عرض الحلقات السابقة للمسلسل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي عن قضية الميراث ومحاولة يسرا الحصول عليها بعد عودتها من كندا.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000حمد الله على السلامة

أما عن مواعيد الإعادة فستكون الثانية والربع عصرًا، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة cbc دراما.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

أما مواعيد عرض المسلسل فهي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، وأيضًا الساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

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