خطوات ترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء خلال رمضان.. اعرفها

يسعى عدد كبير من المواطنين بالتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك 2023، البحث عن الطرق والآليات التي أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها بالمحافظات، خاصة خطوات ترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء، مع تزايد استهلاك المواطنين للكهرباء بشكل كبير بسبب السهر حتى فترة السحور وصلاة الفجر

خطوات ترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن خطوات ترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء، والطرق التي يجب أن يتبعها المواطن لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاتورة خلال شهر رمضان 2053 وهي كالتالي .

أولا طريقة التعامل مع وسائل الإضاءة لتقليل فاتورة الكهرباء

- إغلاق جميع مصابيح الإنارة خلال النهار، خاصة في حالة عدم الحاجة اليها والاعتماد على ضوء الشمس.

- إغلاق مصابيح الغرف الخالية.

ثانيا التعامل مع الأجهزة الكهربائية لتقليل الطاقة

ومن بين خطوات ترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء والتعامل مع الأجهزة الكهربائية هي:

- إزالة فيش الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، من الفيش المختلفة، خاصة الكاتل لأنه غير مستخدم خلال النهار.

- الحرص على تركيب مصابيح موفرة للطاقة.

- إزالة شواحن الموبيلات بعد انتهاء الحاجة منها.

- الحرص على إغلاق السخان الكهربائي بعد انتهاء الحاجة منه.

- استخدم الغسالة على المياه الباردة فقط، لأن استخدامها على المياه الساخنة بالغسالة يزيد من حجم استهلاك الكهرباء.

ـ تنظيف الفريز بشكل مستمر، وإزالة الثلج المتراكم منه، لأنها خطوة تقلل من استهلاك الكهرباء به.

ـ عند استخدام الفرن الكهربائي، يفضل ضبط مؤشر الوقت، لأنه فتحه بشكل مستمر لمتابعة الأطعمة به، يزيد من معدل استهلاك لكهرباء، وهذه خطوة ضمن خطوات ترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء..