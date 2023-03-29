ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية تبث قنوات فضائية مشفرة في الشرقية

قام رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص لإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية، بالمخالفة للقانون، في الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية بنطاق محافظة الشرقية، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية جرى استهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحطة التقوية وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان) وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 3 وحدات معالجة مركزية ماركات مختلفة تعمل كسيرفر رئيسي للتحكم في الشبكة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وجرى ضبط 2 هاتف محمول خاصين بالمتهم تحوي آثار ودلائل على إدارته الشبكة، و30 من أجهزة استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.