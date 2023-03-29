طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة ضمن الأسبوع الثاني من شهر رمضان، موضحة أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الخميس 30 مارس

تشهد حالة الطقس يوم الخميس 30 مارس، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

طقس الجمعة 31 مارس 2023

يشهد طقس الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط الصعيد وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

طقس السبت 1 أبريل

يشهد طقس السبت أول ابريل شبورة مائية صباحا على بعض الرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.