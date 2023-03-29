«الأرصاد» تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا.. ارتفاع الموج 4 أمتار

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، وحذرت فيه من حالة الطقس على مسطح البحر المتوسط يومي اليوم وغدًا، حيث توقعت نشاط الرياح الشمالية الغربية بما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من 3 إلى4 أمتار، بالإضافة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوطة.

نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح الشمالية الغربية تنشط على البحر المتوسط وتتراوح سرعات الرياح ما بين 50 إلى 70 كم / س، كما تزداد سرعة هباتها وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مضيفة تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فجاءت على الحو التالي:

- القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14