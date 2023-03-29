«قرار تاريخي».. الأمم المتحدة تطالب «العدل الدولية» بتحديد واجبات الدول في مواجهة الاحتباس الحراري

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بالإجماع قرارا تاريخيا يطالب محكمة العدل الدولية بالعمل على تحديد واجبات الدول في مواجهة الاحتباس الحراري.

إجراءات مناخية لأكثر شجاعة وقوة

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من على منبر الجمعية العامة: «سويا، أنتم تكتبون التاريخ، حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها».

قرار تاريخي

وبعد كلمته عمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار هدفه الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات الدول في الأمور المتعلقة بتغير المناخ.

تحذيرات دولية

وجاء هذا القرار قبل أسبوع من تحذيرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030 و2035 عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية، في الوقت الذي طالبت اتفاقية باريس للمناخية باحتواء الاحترار العالمي.