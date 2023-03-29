مسلسل مذكرات زوج الحلقة 7.. «شيرين» تحلم بزواج «رؤوف ومها»

أحداث شيّقة تتضمنها مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، إذ يتعرض لمعالجة المشكلات الزوجية في منتصف العمر، وشهدت الحلقة السابعة من المسلسل أحداثا جديدة، حيث تبدأ الحلقة بحلم يراود شيرين في المنام، ترى فيه أن «رؤوف» تزوج «مها» ابنة خالته، لكن سرعان ما تستيقظ من النوم وتكتشف أن ما حدث مجرد حلم.

ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة

تذهب «شيرين» تذهب لحماتها لتتأكد من عدم زواج «رؤف» من «مها»، وفي نفس التوقيت تأتي مها لزيارة خالتها، لتعتذر لها عن خروجها مع «رؤف» وتوضح أن رؤوف هو الذي طلب الخروج معها، فتتضح حسن نيتها لدى «شيرين» وترفض العمل مع «سيف» شقيق «رؤوف» حتى لا تتورط معه في علاقة.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة

على جانب آخر من مسلسل مذكرات زوج يلتقي «رؤوف» الفتاة التي تعرف عليها مؤخرا في العرض المسرحي وتنشأ بينهما صداقة وإعجاب بشخصية رؤوف، فتسأله عن عمله وتعرف منه أنه غير راضٍ عنه: «شكلك مش مبسوط في شغلك» ليرد عليها «ولا في حياتي كلها».

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.