ما زالت «شيرين» تبحث عن «رؤوف» بعد اختفائه من المنزل بسبب المشكلات الزوجية، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، حيث تتوجه لخبير اللايف كوشينج لحل مشكلات العلاقة، ما دفع الجمهور للبحث عن ﻣواﻋﯾد ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج على قناة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

ﻣواﻋﯾد ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج على قناة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل ﻣواﻋﯾد ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج على قناة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

وجاءت ﻣواﻋﯾد ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج على قناة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023 كالتالي: الساعة 8:45 مساء، ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

مسلسل مذكرات زوج مكون من 15 حلقة فقط، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو الكاتب محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل مذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، نهى عابدين، سما إبراهيم، ومن إخراج تامر نادي.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يمكن للجمهور متابعة مسلسل مذكرات زوج عبر تردد قناة سي بي سي 2023 على القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يتناول مسلسل مذكرات زواج، أزمة منتصف العمر والمشكلات الزوجية في إطار اجتماعي، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته، ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته وتتوالى الأحداث.