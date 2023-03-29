مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ7 بطولة طارق لطفي في رمضان.. شيرين تشعر بالقلق

حالة من القلق سيطرت على «شيرين» زوجة رؤوف، بعد أن علمت بقرار استقالته من عمله، وشعرت أن حياتها الزوجية تتعرض لأزمة خطيرة، ومستقبل زوجها أصبح على المحك، لهذا تلجأ شيرين إلى الطبيب النفسي المعالج لحالة رؤوف لمعرفة سر التغيرات الكبيرة والقرارات غير المسئولة التي اتخذها مؤخرًا، كما طلبت منه ضرورة التواصل مع زوجها ومطالبته بالعودة إلى أسرته وسحب الاستقالة التي قدمها إلى عمله.

وفي سياق آخر، تتفاجأ الدة «رؤوف» بقرار ابنها الأصغر ورغبته أيضا في ترك عمله في البنك وفتح مشروع خاص به، وهذا ما ستكشفه الحقلة السابعة من مسلسل مذكرات زوج التي من المقرر أن تُعرض الليلة على شبكة قنوات cbc صاحبة الحق الحصري للمسلسل.

موعد عرض الحلقة السابعة من مذكرات زوج

- العرض الأول من مسلسل مذكرات زوج سيكون الساعة 8:45 مساءً.

- العرض الثاني من مسلسل مذكرات زوج الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

مسلسل مذكرات زوج

مسلسل دراما اجتماعية، مكون من 15 حلقة، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.