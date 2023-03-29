مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة.. مصر أرض الخير تصنع كسوة الكعبة

سردت الحلقة السابعة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة الفنان خالد النبوي، الكثير من الأحداث التاريخية التي أظهرت عظمة مصر الإسلامية في قلب العالم.

الحلقة السابعة من مسلسل رسالة الإمام

وتناولت الحلقة السابعة من مسلسل رسالة الإمام التي عرضت منذ قليل، مشهدا يتجول فيه الإمام الشافعي بأحد الأسواق ليجد عددا من النساء يصنعن كسوة الكعبة وهنا يقول الإمام: «مصر أرض الخير تصنع كسوة جدران بيت الله الحرام وترسله لنا في الحجاز.. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعل أمة الإسلام في رباط إلى يوم الدين»، كما يهديه شيخ النساجين عباءة هدية.

شملت الحلة السابعة من مسلسل رسالة الإمام مشهدا يجمع بين الإمام وأحد الرجال داخل السوق والذي كان يجمع الجباية من التجار في السوق قبل العيد، قائلا: «أنا عبد مأمور»، وهنا يتدخل الإمام قائلا: «كن عبدا لله الذي يأمر ولا يؤمر، ودع الناس يعملون، اتق الله في الناس وقد تكون أموال يتامى والجور على أموال اليتامى ذنب عظيم لو تعلم، اتق الله يغفر لك الذي لا يعبد سواه»، وذلك خلال شرائه لعدد من المستلزمات تمهيدا للسفر لقضاء العيد مع أسرته.

الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي لحظات وصوله لبيته بعد انتهاء رحلة السفر لقضاء العيد مع أسرته.