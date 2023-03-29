مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالمنيا.. «السيارة اصطدمت بالرصيف»

لقي سائق مصرعه، وأصيب تباع، إثر اصطدام سيارة نصف نقل برصيف وانقلابها، بسبب اختلال عجلة القيادة، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

اصطدام سيارة نصف نقل برصيف الصحراوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4248 ن ق، نصف نقل، بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي وانقلابها، بالقرب من نفق الشيخ فضل في مركز بني مزار.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين اصطدام السيارة بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي، بسبب اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع أحمد محمد سلامه 26 عاما، سائق، يقيم في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وإصابة حسن محمد ناجي 22 عاما، باشتباه إرتجاج وسحجات وكدمات، ويقيم بالبدرشين وتم نقله إلي مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة النصف نقل، ونُقلت الجثة إلي مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.