حجز شقق سكن مصر اليوم.. 8660 وحدة في 11 مدينة جديدة

يبدأ اليوم الخميس، حجز شقق سكن مصر بمشروع سكن مصر 2023 التابع لـ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إذ أعلنت الوزارة عن طرح 8660 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4 بالرقم القومي

فتح باب حجز شقق سكن مصر 2023 الساعة 10 صباحا، عبر الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان.

تتراوح مساحات شقق سكن مصر 2023 بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة وهي:

أكتوبر الجديدة

القاهرة الجديدة

العبور الجديدة

حدائق أكتوبر

المنيا الجديدة

الشروق

المنصورة الجديدة

دمياط الجديدة

غرب قنا

«غرب أسيوط»

العلمين الجديدة

حجز شقق سكن مصر

التقديم لحجز شقق سكن مصر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بكلمة المرور والرقم القومي

خطوات حجز شقق سكن مصر 2023

الضغط على «أرغب في التقدم»، ثم احجز الآن.

- تظهر شاشة للاطلاع فقط.

- توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيله

- ثم تظهر شاشة تمثل بيانات شقق سكن مصر 2023 المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

المحافظة

المدينة

المنطقة

نوع الوحدة

رقم العمارة

رقم الوحدة

اضغط على تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

كيفية السداد

- سداد 20 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن شقق سكن مصر 2023 خلال شهر.

- سداد 10 % من إجمالى ثمن شقق سكن مصر 2023 عند الاستلام.

- سداد 70% باقى ثمن على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل).

يُستحق القسط الأول لـ شقق سكن مصر 2023 بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.